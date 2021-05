Donnerstag, 20 Mai 2021 | 20.140

Die Menschenrechte und ... der Europäische Nationalismus

mit dem Nationalismus ist es wie mit der Demokratie oder der Gerechtigkeit etc ...

es gibt da immer zweierlei ... und das muß man auseinander halten ...



um es überhaupt zu verstehen ...

und um zu verstehen ... warum diese Dinge nie auf einen Nenner zu bringen sind ...



das Volk sehnt sich bekanntlich nach Frieden und Freiheit ...

nach Demokratie und Gerechtigkeit ... nach nationaler Einheit und Identität etc ...



dem gegenüber stehen aber die so genannten Politiker ...

das sind die Leute ... die dauernd gewählt werden wollen ...



und um gewählt zu werden ...

versprechen sie dem Volk alles und wenns sein muß das Blaue vom Himmel runter ...



bloß wenn sie dann gewählt sind ...

machen sie genau das Gegenteil von dem was sie vorher alles versprochen haben ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Unions Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrantifa und Migration ...







