Mittwoch, 19 Mai 2021 | 20.139

Die Menschenrechte und ... die Rüstungskontrolle ...

die Rüstungskontrolle gehört zu den Dingen ...

bei denen in unvergleichlicher Art und Weise dem Volk Sand in die Augen geschüttet wird ...



ungefair so als würde durch Nordstream nicht Öl gepumpt oder Gas ...

sondern eben riesige Mengen Sand ...



wir wissen doch schon ... daß die so genannte Gewaltenteilung nicht funktioniert...

weil die so genannte Dritte Gewalt nur ein Ableger der Exekutive ist ...



und Rüstungskontrolle ist ungefair so ...

wie wenn Herr Putin zu Herrn Nawallny sagt ...



Sie brauchen keine Angst zu haben ...

ich passe schon auf daß Ihnen niemand Gift in den Tee mixt ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Nichthandeln und Implosion ...







