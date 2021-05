Dienstag, 18 Mai 2021 | 20.138

Die Menschenrechte und ... die Langzeitfolgen ...

jetzt wird also ebenso listig wie hinterlistig gefragt ...

gibt es ein Risiko von Langzeitfolgen bei den Corona-Impfungen ... ?



diese Frage ist ungefair genau so bekloppt ...

wie die Frage ... gibt es ein Risiko bei Amputationen ... ?



objektiv kann doch gar kein Zweifel daran bestehen ...

daß es Langzeitfolgen geben wird ... sowohl als auch ...



mit Sicherheit wird es Unverträglichkeiten beim Impfen geben ...

und mit Sicherheit wird es Fälle geben in denen die Wunde nicht heilt ...



die entscheidenden Risiken liegen aber doch nicht im Impfen oder im Amputieren ...

sondern liegen in den veränderten Lebensumständen ...



und die veränderten Lebensumstände ...

die den Bürgern / den Menschen / dem Volk / der Menschheit jetzt zugemutet werden ...



sind eben nur vergleichbar mit Amputationen ...

bzw mit traumatischen Verletzungen schlimmsten Ausmaßes ...



zum Beispiel in Kriegs und DDR Erfahrungen ...

selbst ohne unmittelbare bzw äußere Verletzungen ...



die geistig / seelisch / psychischen Verletzungen und deren Folgen ...

sind unbeschreiblich und in höchstem Maße gravierend ...



nicht zuletzt deshalb ... weil gerade deswegen

weder adäquate Diagnosen geschweige Therapien unternommen werden ...



das wird einfach alles so laufen gelassen ...

Dilettantismus / Infantilismus / Kriminalismus überholen sich ständig gegenseitig ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...







