Sonntag, 16 Mai 2021 | 19.136

Die Menschenrechte und ... die Ethik ...

Nachhaltigkeit ist inzwischen in aller Munde ...

es gibt kaum noch etwas ... was nicht nachhaltig gemacht wird ...



also alles wofür man eine solide handwerklich etc Ausbildung braucht ...

außer eben Politik ... wo man offensichtlich glaubt ... daß es darauf nicht ankommt ...



und es gibt kaum noch einen Manager (m/w/d) ...

der sich nicht verantwortlich nachhaltig verhält ...



außer eben Politiker (m/w/d) ...

also insbesondere Frau Merkel / Herr Schäuble dieser Schabowski der BRD ...



und natürlich Stephan Harbarth ... Prof./Dr./LL.M. ...

den obersten Sittenwächter der Nation ...



Nachhaltigkeit ist etwas ... wofür die Kreativwirtschaft ...

um ethischen Ansprüchen gerecht zu werden ... sich unerschöpflich exponiert ...



da gibt es zum Beispiel unter allem was nicht unbedingt nachhaltig ist ...

einen zumindest 'nachhaltig ausgerichteten ...



defensiven Multi-Asset Fonds mit Volatilitätssteuerung' ...

das ist also inetwa genau das was Aufgabe des Bundesverfassungsgerichtspräsidenten wäre ...



in Bezug auf das was Herr Schäuble an Legislative vorgibt ...

und Frau Merkel an Exekutive ausübt ...



und schämen sich auch nicht im geringsten ...

wenn dann sowas rauskommt wie Corona ...



*



die Politische Predigt ...

das Klo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und ... Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen