Samstag, 15 Mai 2021 | 19.135

Die Menschenrechte und ... die Nachhaltigkeit ...

es gibt ja kaum noch was ... was heutzutage nicht nachhaltig gemacht wird ...

also zumindest vorgeblich und angeblich ... vordergründig und gar hintergründig ...



vorgeblich nachhaltig heißt nach ethischen / ökologischen / sozialen etc Vorgaben ...

obwohl das nichts anderes ist als nachhaltiger Etikettenschwindel ...



denn auch nachhaltige Ausbeutung / Mißhandlung / Zerstörung ...

ändert ja nichts am Raubbau / Mißbrauch / Verlust von Substanzen und Werten ...



geschweige am Ausgleich und Wiederherstellung ...

oder gar einer natürlichen bzw eben nachhaltigen kreativen (!) Balance ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

Hinduisten ... Shintoisten ... und sonstige Anti-Christen ...





