Freitag, 14 Mai 2021

Die Menschenrechte und ... die Pandemiebekämpfung ...

da ist immer hartnäckig von der Pandemiebekämpfung die Rede ...

de facto befindet sich aber das ... was da bekämpft wird ...



zu dem was an sich bekämpft werden müßte ...

wie ein lokales Scharmützelchen zu einem Welt-Krieg ...



bzw ... medizinisch gesehen ...

wie die Behandlung eines leichten Schnupfens zu einer Intensivbehandlung im letzten Stadium ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Corona und Intensivstation ...







