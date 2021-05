Donnerstag, 13 Mai 2021 | 19.133

Die Menschenrechte und ... die Wissenschaft ...

was ist Politik ... und wie macht man das ?

und was ist verantwortliche bzw verfassungsgemäße Politik ?



das Bundesverfassungsgericht versucht das jetzt herauszufinden ...

mit Hilfe der Bundeszentrale für Politische Bildung ...



das ist ungefähr so ... wie wenn man wissen will ... was Nächstenliebe ist ...

und fragt des Teufels Großmutter ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Unions Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrantifa und Migration ...







