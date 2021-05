Mittwoch, 12 Mai 2021 | 19.132

Die Menschenrechte und ... die Bundestagswahl 2021 ...

die Bundestagswahl wirft zwar ihre Schatten voraus ...

was insofern ein Naturwunder ist ... als es gar keine Sonne gibt ...



man könnte natürlich annehmen ... daß es vielleicht der Mondschatten ist ...

was insoweit der Realität durchaus nahe käme ...



als sich die so genannte Politik im Dämmerlicht der Hinterzimmer abspielt ...

soweit die Akteure und Aktivisten nicht ohnehin 'hinter dem Mond' sind ...



das Tragische an dieser Bundestagswahl wird aber sein ...

daß es eben nicht einfach Schatten sind ... die da sichtbar werden ...



sondern ganz konkrete Szenarien ... die uns ins tiefste Mittelalter zurückwerfen ...

also weiter hinter Merkel / Kohl / Adenauer ... bzw 3. Reich / 2.Reich / 1. Reich ...



