Dienstag, 11 Mai 2021 | 19.131

Die Menschenrechte und ... 'die Aera Merkel' ...

man soll ja die Haut des Bären nicht verteilen ...

bevor man ihn erlegt hat ...



und so ... ungefair (...) ist das auch ...

wenn vom Ende der Aera Merkel die Rede ist ...



denn noch ist sie ja nicht 'erlegt' ...

lassen wir uns also überraschen ... wie sie ja selbst immer wieder sagt ...



im übrigen ist es so ...

daß Adolf Hitler ca zwölf Jahre regiert hat ... oder wie man das nennen soll ...



und diesen Zeitraum hat Angela Merkel inzwischen bei weitem übertroffen ...

während die 'Aera Hitler' praktisch bis heute anhält ...



soweit sie nicht gerade durch Angela Merkel wieder neu belebt wurde ...

und sich die Katze also gewissemraßen selbst in den Schwanz beißt ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...







