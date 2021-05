Montag, 10 Mai 2021 | 19.130

Die Menschenrechte und ... die Wissenschaft ...

jetzt soll also die Rolle von Angela Merkel danach bewertet werden ...

daß sie sich weitgehend an Wissenschaftliche Erkenntnisse gehalten habe ...



mit der so genannten Wissenschaft kann man aber praktisch alles beweisen ...

was nicht niet- und nagelfest ist ...



da es kaum einen Gedanken gibt ...

mit dem sich nicht auch ein Wissenschaftler auseinandergesetzt hat ...



denn entscheidend ist doch ...

daß Angela Merkel sich von allen möglichen Wissenschaftlern (...) beraten und leiten läßt ...



bloß nicht von solchen für politisches Handeln auf der Basis unserer Verfassung ...

bzw der Politik für 'Menschen' (...) für Bürger / für deren Gemeinschaft (...) bzw Staat ...



*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Rats Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen