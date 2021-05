Samstag, 08 Mai 2021 | 18.128

Die Menschenrechte und ... die Rechtswege ...

Ursula von der Leyen ...

eine in Hochachtung heischenden Dingen an sich nicht ganz ungeübte Frau ...



vergleicht ihre Arbeit als Präsidentin der EU-Kommission gern mit einem Marathonlauf ...

den sie auch laufen werde ...



trotzdem ist dieser Vergleich nicht ganz passend ...

weder historisch noch sportlich ...



historisch gesehen überbrachte jener Diomedon eine Siegesnachricht ...

Ursula von der Leyen wird ... wenn sie überhaupt noch was zu melden hat ...



eine komplette Niederlage ... eine glatte Kapitulation zu vermelden haben ...

bzw es wird auch überhaupt niemand mehr da sein ... dem man etwas melden könnte ...



dazu kommt ... daß der Läufer seinerzeit gerade noch das Wort 'Sieg' verkünden konnte ...

dann aber tot zusammenbrach ...



und das wollen wir der Ursula ja nun wirklich nicht wünschen ...

wie gesagt aus Hochachtung vor anderen Leistungen ...



aber auch rein sportlich gesehen ist es immerhin so ...

daß es den Marathonlauf seit 1985 auch für Frauen gibt ....



es ist aber ein Lauf ... der streckenmäßig und zeitlich genau vorgegeben ist ...

der also faktisch tatsächlich zu schaffen ist ... egal wie ...



was Ursula von der Leyen 'schaffen' will ... steht dagegen in den Sternen ...

typischer Fall von l'art pour l'art ... bzw 'Spaß an der Freud' ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

Hinduisten ... Shintoisten ... und sonstige Anti-Christen ...







