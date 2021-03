Freitag, 05 März 2021 | 09.064

Die Menschenrechte und ... das Kükensterben ...





die tausend und erste Bundesratssitzung fand heute statt …

mit Abstimmungen über Gesetze und Vorschläge aus Deutschen und EU-Organen ...



bei der tausendsten Sitzung sprach noch der Bundespräsident …

heute waren die Föderalisten wieder unter sich ...



mit Themen von der Bürger Identifikations Nummer über Angelas Geldwaschsalon …

bis zur anscheinend ebenso unvermeidlichen wie unsinnigen Frauenquote …



auch im Bundesrat wird viel geredet …

wenn der Tag lang ist …



jeder Gedanke an die sprichwörtlichen Märchen aus 1000 und einer der langen Nächte …

würde trotzdem in die Irre führen ...



denn was Frau Merkel dem Volk über Corona erzählt sind zwar auch Märchen …

aber verbunden mit so genannten Maßnahmen … also harter brutaler schonungsloser rechtloser Realität ...







