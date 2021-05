Donnerstag, 06 Mai 2021 | 18.126

Die Menschenrechte und ... die Reichtumsrechte

Reichtum ist Privatsache ...

deshalb dienen die Banken dort wo das Geld der Reichen liegt ... bei den Privatbanken ...



und natürlich pflegen die Reichen auch ihr eigenes Recht ...

eben das Privatrecht ...



manche Reichen sind so reich ...

daß sie extra Manager brauchen ... die sich darum kümmern ...



also Reichtums-Manager ... bzw Wealth-Management ... wie das dann verschämt heißt ...

und natürlich globale ... also englischsprachige Dimensionen hat ...



manche Reichen sind so reich ... daß sie gar nicht wissen gar nicht ...

wie reich sie eigentlich sind ...



die müssen damit sie richtig im Bild sind ... immer erst in Zeitungen nachlesen ...

in denen regelmäßig darüber berichtet wird ...



und manche Reichen halten sich dafür sogar extra eigene Zeitungen ...

also Privatjournalismus ... gewissermaßen die Steigerung von Qualitätsjournalismus ...



und verschenken dann als Honorar einen Teil ihrer Aktien ...

Friede Springer macht das zum Beispiel immer so ...



*



das Politische Konzert ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrantifa und Migration ...







