Die Menschenrechte und ... die Naivität ...

vielleicht ist es doch ganz einfach die Naivität ...

weswegen wir nicht vorwärts kommen ...



1945 waren Land und politisch und technisch am Ende ... und da hat man geglaubt ...

ach ... wir machen uns einfach eine neue Verfassung ... und dann geht das schon ...



technisch hat das dann ja auch einigermaßen geklappt ... genannt Wirtschaftswunder ...

aber politisch ist man nicht so richtig aufs Gleis gekommen ...



auch 1989 waren DDR Land und Volk politisch und technisch am Ende ...

und da hat man geglaubt ...



ach ... wir machen hier einfach Mergers & Acquisition ...

wir verbieten die umweltschädlichen Trabis ...



und jeder (ehemalige) DDR-Bürger bekommt einen nagelneuen Mercedes ... oder so ...

und dann geht das schon ...



und wie man sieht ... geht wiederum überhaupt nichts ...

die neuen Mercedesse sind noch umweltschädlicher als die Trabis ...



und Politisch ... sind wir inzwischen vom Regen in die Traufe gekommen ...

eine Diktatur schlimmer als alles was es bisher so gegeben hat ...



