Dienstag, 04 Mai 2021 | 18.124

Die Menschenrechte ... das Politische Rezept ..

im allgemeinen ist es so ... wenn man etwas kochen will ...

dann guckt man im Kochbuch unter dem betreffenden Stichwort nach dem Rezept ...



und da steht dann ... 'man nehme' ... und dann nimmt man ...

und dann richtet sich auch sonst nach den Anleitungen und Vorschlägen etc ...



und entsprechend genau so ist das auch mit der Politik ... eigentlich ...

das heißt man guckt in das politische Kochbuch ... also die Verfassung ...



und da steht dann ... man nehme ...

und richte sich ... auch sonst nach den verfassungsmäßigen Anleitungen und Anweisungen ...



und dann kommt auch das heraus ... was herauskommen soll ...

nämlich ein demokratischer und sozialer Staat mit verfassungsmäßiger Ordnung ...



wenn man das dagegen nicht (!) so macht ...

sondern beliebig und willkürlich das was sich gerade so anbietet und herumliegt ...



dann kommt eben das raus ... was wir de facto hier haben ...

nämlich eine grauenhafte und noch dazu dilettantische rücksichtslose völlig sinnlose Diktatur ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Unions-Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...







