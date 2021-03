Dienstag, 02 März 2021 | 09.061

Die Menschenrechte und ... Albert Einstein ...

gerade wieder was über das Liebesleben von Albert Einstein gelesen …

seine Ehe- und andere Frauen … Geliebten … Affairen …



die Mütter seiner ehelichen und unehelichen Kinder etc ...

es gab gewissermaßen drei Kategorien von Frauen in seinem Leben …



die mit denen er verheiratet war …

die mit denen er gearbeitet hat …

die die er geliebt hat …



ob mit Kind oder ohne und eventuelle andere Kriterien …

spielte dabei offensichtlich keine besondere Rolle ...



es ist aber bemerkenswert daß …

wenn es damals schon ‘me-too’ etc gegeben hätte …



würden wir wahrscheinlich heute noch auf die Erkenntnisse warten …

die sich um die Allgemeine und Besondere bzw Spezielle Relativitäts-Theorien drehen ...







