Montag, 03 Mai 2021

Die Menschenrechte und Ta-Tü-Ta-Ta ...

man kann praktisch darauf warten ...

an irgend einer vielbefahrenen Kreuzung stehen Autos vor der roten Ampel ...



und von hinten nähert sich mit Ta-Tü-Ta-Ta und viel Blaulicht ...

ein Notarzt / Rettungsdienst / Entstörungsdienst / Feuerwehr / Polizei etc etc .,..



aber die Fahrzeuge ganz vorne ... die anfangen müßten ...

die Durchfahrt zu ermöglichen ... rühren und regen sich nicht ...



mitunter nicht mal wenn dann irgend wann grün kommt ...

offensichtlich weil sie nicht wissen ... woher kommt das Ta-Tü-Ta-Ta ...



selbst der Gedanke ... daß es von hinten kommen könnte ...

paßt anscheinend nicht zur akustischen Wahrnehmung ...



und in den Fahrschulen wird diese Situation nicht gelehrt ...

weiß der Teufel warum nicht ...



und so ungefähr ist das auch mit der Politik von Frau Merkel ...

professionelle verfassungsgemäße Politik wird nirgend wo gelehrt ...



und das Bundesverfassungsgericht ... das also zuständig wäre ...

qua Amt ... wie Frau Merkel jetzt immer sagt ...



denkt gar nicht daran ... hier für Kontrolle und Korrektur zu sorgen ...

mit dem bekannten Spruch ... wir machen hier Recht und keine Politik ...



*



