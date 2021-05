Samstag, 01 Mai 2021 | 17.121

Die Menschenrechte und ... die Weltfremdheit ...

'der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik'

so steht es zumindest in der Verfassung ...



nun sagt Frau Merkel bekanntlich ...

ich bin nicht 'der' Bundeskanzler sondern 'die' Bundeskanzlerin ...



vielleicht erklärt das ... warum Frau Merkel 'eben nicht' Richtlinien bestimmt ...

geschweige denn Verantwortung trägt ...



sondern Forderungen 'an' die Politik und oder 'wen' auch immer erhebt ...

zum Beispiel an Herrn Putin ...



von dem sie alles mögliche fordert ...

unter anderem den Truppenabzug in der Ukraine ... in Syrien ... in Libyen ...



und natürlich die Freilassung von Alexeij Nawallny ...

nach dem Motto ... man wird das ja doch mal fordern dürfen ...



solcher Art 'Forderungen' sind mit dem Begriff Chuzpe nicht mehr zu erklären ...

das ist schlicht und einfach geisteskrank ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten ... Hinduisten ... Shintoisten etc und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ...

Bildung und Erziehung ... Merkel und Terror ...







