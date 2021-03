Montag, 01 März 2021 | 09.060

Die Menschenrechte und ... die Kieze im Wandel ...

zu den wichtigen Hauptstadtmedien gehört …

PLUS … das Magazin der Berliner Verkehrs Betriebe BVG ...



rund 15.300 Beschäftigte aus rund 50 Nationen in rund 240 Berufen …

für Millionen Fahrgäste und Kundenfreunde jeden Tag / jede Nacht ...



mit den neuesten Informationen und Nachrichten …

Adressen / Baumaßnahmen / Bahnsteigsanierungen / Barrierefreiheit / Ersatzverkehr ...



Gleisbauarbeiten … das ist da wo es für die Mitarbeiter richtig Schotter gibt ...

und Karriere-Chancen noch und noch …



Linienänderungen / Öffnungszeiten / Straßensperrungen / Umleitungen …

Umfahrungsmöglichkeiten / Veranstaltungen … etc usw …



im März mit dem Titelthema ‘Kieze im Wandel ...

und einem Interview mit der Berliner Schauspielerin Claudia Michelsen …



Mitbürgerinnen und Mitbürger …

um nicht zu sagen hier Mitarbeitende / Mitlebende / Mitwohnende und was man alles so macht



denen der Begriff ‘Kiez’ nicht so vertraut ist …

sprechen einfach von ihrem ‘Viertel’ … und auch dafür gibts es das passende Medium ...



‘mein/4’ … das Berliner Stadtmagazin … mit einem speziellen ‘Kultur/4’ …

von Beate und Markus Beeth ...



im März mit dem Titelthema ‘Verantwortung im Journalismus …

und einem Interview mit der Berliner Moderatorin Sandra Maischberger ...



Informationen und Nachrichten zu Markt und Wirtschaft ebenso wie Personalien ...

von unterirdischen und oder abseitigen Politikern bis zu Sterneköchen ...



PLUS … www.bvg.de …

mein/4 … www.meinviertel.berlin ...







