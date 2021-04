Freitag, 30 April 2021 | 17.120

Die Menschenrechte und ... die Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist einer der Begriffe ...

die unendlich wichtig sind im politischen Gespräch ...



also etwa so wie Demokratie zum Beispiel ...

die das Bundesverfassungsgericht sich aber weigert ...



halbwegs sinnvoll zu definieren

anscheinend weil dann ja der ganze Spaß am Verwirrspiel Politik dahin ist ...



auch für die Nachhaltigkeit gilt das Prinzip der drei Dimensionen ...

um eine wirklich nachhaltige Nachhaltigkeit zu praktizieren ...



wirklich nachhaltig ist danach nur ...

(1) wenn vom status quo aus nachhaltig weitergearbeitet wird ...



(2) wenn auch die bestehenden Defizite abgebaut werden ...

und die Lage wirklich auf Null gestellt wird ...



(3) von wirklicher Nachhaltigkeit kann aber erst gesprochen werden ...

wenn das Bestreben um Nachhaltigkeit 'Früchte trägt' ...



sogenannte 'kreative Nachhaltigkeit' ...

die die eigendynamische Entwicklung mit einbezieht ...



das heißt es reicht eben nicht ...

quantitativ für jeden Baum der gefällt wird einfach einen neuen zu pflanzen ...



sondern das heißt für einen 50-jährigen Baum etwa 50 Bäume pflanzen ...

je nach dem individuellen Wachstumsverhalten der betreffenden Baumart ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Corona und Intensivstation ...







