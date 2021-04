Donnerstag, 29 April 2021 | 17.119

Die Menschenrechte und ... der Widerstand

Widerstand ... das ist natürlich ein vielfältiges Thema ...

wie zieht er sich durch die Gezeiten und das Geschehen ...



ein Beispiel für den Umgang damit bietet jetzt in Berlin Prenzlauer Berg ...

ein Team vom Stadtteilzentrum 'Teutoburger Platz erlebbar' ...



anhand des 'Widerstands in Prenzlauer Berg ...

Geschichte und Gegenwart ... mit einem Stadtplan' ...



den Anfang macht eine Route mit acht Stationen ...

November Revolution (1918/19) ... Kommunistischer Widerstand (1932/33) ...

der Wasserturm / das Folterzentrum der SA (1933) ...

Bezirkszentrale der Sozialistischen Arbeiterpartei (1933)

ehemaliges jüdisches Kinderheim (1942) ... Heinz Galinski (1943) ...

Meldestelle der jüdischen Gemeine Berlin (1945) ...



die Route endet am heutigen Mauerpark in der unmittelbaren Gegenwart ...

erst 2016 griffen hier rund 200 so genannte rechte Fußballfans ...



rund 40 friedlich grillende Familienmitglieder aus Kamerun an ...

ohne daß eine anwesende Polizei-Eskorte eingriff und oder ermittelte ...



stz-prenzlauerberg.de ...

(Denise) evers@pfefferwerk.de ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Unions Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und andere Semisten und sonstige Antichristen ...

das Po-litische Thema ...Migrantifa und Migration ...







