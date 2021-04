Mittwoch, 28 April 2021 | 17.118

Die Menschenrechte und ... die Titanic ...

die so genannte Bundes Republik Deutschland ähnelt in ihrem Untergang dem der Titanic ...

wobei es nicht darauf ankommt ...



ob die Wellen tatsächlich über ihr zusammenschlagen ...

und sie also tatsächlich von der Bildfläche bzw also der Wasseroberfläche verschwindet ...



aber das Ausmaß der Schäden ... und letztlich die Zerstörung ...

werden ähnlich groß und endgültig sein ...



bzw die Löcher ...

durch die so genannte Flüchtlinge ebenso ungehindert ins Land strömen ...



wie die eisigen Wasser des Nordatlantik in die Titanic ...

die Zersetzung jedweder Substanz durch die hirnverbrannte Politik Angela Merkels ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Nicht-Handeln und Degeneration / Dekadenz / Demenz ...







