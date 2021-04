Dienstag, 27 April 2021 | 17.117

Die Menschenrechte und ... die Begrenzung ...

die Begrenzung ist eines der zivilisatorisch am meisten gebrauchten Wörter ...

weil Gott-weiß-was-alles begrenzt werden muß ...



alles muß begrenzt werden ... zum Beispiel die Geschwindigkeit ...

damit der Fortschritt nicht etwa Fahrt aufnimmt oder gar noch abhebt ...



die Klima-Erwärmung muß begrenzt werden ... die Waffen-Produktion ...

und natürlich die Corona-Inzidenzzahlen etc etc etc ...



selbst 'etc ...' muß begrenzt werden ... sonst ... wo kommen wir da hin ...

etc steht für unendlich ...



das kommt von da her ... daß sich niemand da-für zuständig fühlt ...

den Schwachsinn der Politiker zu begrenzen ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ...

ihre Unions-Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ...

Männer und ... wie schon der Name sagt ... selbst'Herr'lichkeit ...







