Montag, 26 April 2021

Die Menschenrechte ... und der Vertrauensverlust ...

für die Frau Kanzlerin ist klar ...

daß Impfen 'der' Weg aus der so genannten Krise heraus ist ...



das heißt ... 'aus der Krise heraus' ist anscheinend das Ziel ...

das angepeilt und angestrebt ... erklommen und erreicht werden soll ...



wenn man davon ausgeht ... daß 'der Weg das Ziel ist' ...

kann das also nicht stimmen ...



erst recht nicht ...

wenn das Impfen dann auch noch beschleunigt werden soll ...



ein Weg ... also zum Beispiel eine Straße oder so ...

läßt sich ja nicht beschleunigen ...



außerdem wissen wir doch schon ...

daß es 'den' einen Weg ... auch Königsweg genannt gar nicht gibt ...



denn es gibt immer auch den zweiten Versuch bzw den zweiten Weg ...

und dann auch den dritten Weg ... so wie These und Antithese bzw dann Synthese ...



ganz abgesehen davon ... daß jetzt erstmal die dritte Welle kommt ...

die dann endgültig auch die dritte Dimension dieses Geschehens deutlich macht ...



soweit nicht ... da das Ganze ja eigendynamisch und mobil ist ...

die mehreren (sich) überholenden Kausalitäten ...



in diesen Fällen ... in denen die Frau Kanzlerin keinerlei Übersicht hat ...

geschweige einen Plan ...



oder gar Richtlinien bestimmen könnte ...

was ja verfassungsgemäß an sich ihre Aufgabe ist ...



zieht sich die Frau Kanzlerin immer wieder darauf zurück ...

daß man die Krise und oder was auch immer nur 'gemeinsam' besiegen könne ...



und indem man die Kräfte bündelt ...

nur ... selbst dafür ist eben professionelles Management nötig ...



und so lange das niemand begreifen will ... und immer weiter lustig rumgewurstet wird ...

wird das wohl auch nichts werden mit dem Sieg über ... naja ...



da ist immer wieder vom großen Vertrauensverlust des Volkes über die Politiker (m/w/d) die Rede ...

das ist beispielsweise so wie mit den Metzgern ...



von denen immer gesagt wird ...

wenn das Volk wüßte wie Wurst gemacht wird bzw was da alles reinkommt und drin ist ...



würde kein Mensch je wieder ein Stück Wurst essen ...

und so ... ungefähr möglicherweise vielleicht ... ist das auch mit dem Vertrauen in die Politik ...





*



der Politische Film ...

das Parlamentaristische Europa ...



die Deutschen und ... ihre rats-präsidialen Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...







