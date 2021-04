Sonntag, 25 April 2021 | 16.115

Die Menschenrechte und ...

- wem und oder was nützen nun eigentlich 'Rechte' ?

Im Fernsehen (…) laufen mitunter Filme oder ganze Serien …

in denen es um die Harmonie zwischen Mensch und Tier geht ...



Hunde / Katzen / Pferde … Ochs und Kuh ….

je nachdem welche Erwartungen den Menschen mit dem Tier verbinden ...



Fälle in denen diese Harmonie … dieses Vertrauensverhältnis tiefgreifend gestört ist …

durch traumatische Verletzung … Mißbrauch und Mißhandlung etc …



so ein Tier ist schließlich auch nur ein Mensch …

es verzeiht nicht … es vergißt nicht …



Verletzungen … die mühsam erkundet und aufgearbeitet werden müssen …

um das Vertrauen wieder herzustellen …



während sich das Fernsehen also liebevoll und en detail ..

um solche zu Herzen gehenden Tierfilme bemüht ...



fehlen entsprechende Filme …

in denen es um das gestörte Verhältnis von Politikern und Menschen bzw also Bürgern geht …



obwohl die Bürger en gros und ebenso massiv wie brutal …

von den Politikern mißbraucht und mißhandelt werden ...



und gravierende bzw eben traumatische Verletzungen und Schäden

sich über Jahrzehnte erhalten und immer wieder hervorbrechen …



wie man nicht zuletzt an einer bestimmten Pfarrerstochter sieht …

deren Verhalten nicht anders zu erklären ist als mit dem Trauma DDR ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und Welt Bürger ...

das Politische Thema ...DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...







