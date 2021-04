Samstag, 24 April 2021 | 16.114

Die Menschenrechte und ... die Angst des Bundespräsidenten

der Bundespräsident hat Angst ... vor Corona natürlich ...

und deshalb darf er sich impfen lassen ...



was einfachen Oberbürgermeistern nicht einfach so erlaubt ist ...

denn da könnte ja jeder kommen ...



die werden dann einfach so mal vom Amt suspendiert ...

gewissermaßen qua Mehrheit ...



aber der Herr Präsident hat auch Angst vor einer demokratischen Vertrauenskrise ...

bzw davor daß die Politische Verantwortlichen soviel offensichtliche Fehler machen



und überhaupt sich so uneins sind ...

daß er mahnt ... sich sollten sich gefälligst mal zusammenraufen ...



und dann kommt der Hammer ... dann ermahnt er auch noch das Volk ...

'Haben wir doch Vertrauen in uns ... uns geben wir acht auf einander ...'



das ist praktisch Originalton Angela Merkel ...

'Überraschen wir uns doch selbst damit ... was wir alles können' ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika-Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten Brahmanisten ...

Dalailamaisten Hindusiten Shintoisten ...



das Politische Thema ...

Bildung und Erziehung ...Unbildung bzw Verbildung und Verwahrlosung ...







