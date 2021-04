Freitag, 23 April 2021 | 16.113

Die Menschenrechte und ... 'qua-qua' ...

die Frau Kanzlerin hat ein neues Lieblingswort ...

also neben zum Beispiel ... 'was müssen wir gemeinsam machen' ...



wenn sie wirklich etwas selbst und allein machen will ...

dann sagt sie 'qua' ...



also zum Beispiel ... 'ich mache das qua Amt' ...

wobei jeweils offen bleibt ... ob sie das mit weiterführenden Begriffen verbindet ...



zum Beispiel der Qua-lität ihres Tuns und Lassens ...

im Hinblick auf ein angestrebtes oder anzustrebendes Ergebnis und Ziel ...



oder mehr der Quantität ...

im Hinblick auf die Milliarden die sie so zum Fenster rausschmeißt ...



oder gar ihre Qua-lifikation als Bundeskanzlerin ...

im Hinblick auf die Qua-dratur der (Arbeits)Kreise ...



die sie mangels eigenen Fachwissens ständig vergrößern ...

und deshalb sogar das Kanzleramt jetzt durch einen Neubau erweitern muß ...



das Regierungsviertel wird qua-si um ein Viertel vermehrt ...

denn die Bürokratie vermehrt sich unaufhaltsam ... auch wenn sich das Volk nicht vermehrt ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Antisemisten und sonstige Antichristen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Krankheit und Intensivstation ... Corona und Tod ...







