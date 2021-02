Samstag, 20 Februar 2021 | 07.051

Die Politische Ausstellung ... Die Neuen Sachlichkeit ...

'Die wahre Kunst der Stunde ...'

'Von der Sehnsucht nach Rationalität in einer irrational gewordenen Zeit …'



Grisebach bereitet seine nächsten Auktionen vor …

voller Zuversicht mit dem Blick auf das vor uns liegende Jahr …



auf die Moderne oder Zeitgenössische Kunst …

auf die Kunst des 19. Jahrhunderts … auf die Kunst der Photographie …



unter anderen mit Carl Grossberg und seinem Selbstportrait aus den Jahr 1928 …

und Anton Räderscheidt mit ‘Haus No 9’ …



Grisebach konnte sich in den vergangenen Jahren als das Auktionshaus profilieren …

in dem besonders herausragende Portraits der Neuen Sachlichkeit angeboten werden …



Rudolf Schlichter … Curt Querner … Hans Grundig … Grethe Jürgens ...

mit den großen Themen Utopieverlust … Emotionskontrolle … Spiel mit Identitäten u.a. ...



Themen der Zeit … heute wie damals … in den Roaring Twenties ...

woran sich zeigt … die wahre Kunst der Stunde feiert Geburtstage und Jubiläen ... sie wird hundert Jahre alt ...



Grisebach … 10719 Berlin … Fasanenstraße 25 ...

www.grisebach.com ...







