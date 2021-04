Donnerstag, 22 April 2021 | 16.112

Die Menschenrechte ... der Menschenreichtum ...

unter den Bevölkerungsgruppen in Deutschland gibt es nur eine ...

deren Mitglieder immer mehr immer mehr werden ...



das sind die Armen und Obdachlosen ...

und die sonst Entrechteten und in ihrem Unglück Alleingelassenen ...



es gibt nur eine Gruppe ... deren Mitglieder immer mehr noch mehr werden ...

das sind die Reichen in ihren Schlössern (EHV) ...



genau gesagt die Milliardäre ...

die paradoxerweise mit den Armen noch mehr Gewinne machen ...



als die Reichen unter sich ...

nicht je teurer ... sondern je billiger desto mehr Gewinn ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Unions Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrantifa und Migration ...







