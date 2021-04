Mittwoch, 21 April 2021 | 16.111

Die Menschenrechte und ... die DDR ...

Angela Merkel wollte einst die DDR verlassen ... um Reisefreiheit zu haben ...

das Einzige was in der DDR angeblich gefehlt hat ...



inzwischen hat Angela Merkel das gesamte Deutschland so heruntergewirtschaftet ...

daß sich alles nur noch um Ausgangssperren und Kontaktverbote etc dreht ...



also schlimmer als in den schlimmsten Zeiten der DDR ...

und trotzdem glauben alle ... wir lebten immer noch im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ...



*



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Corona und Wandel ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen