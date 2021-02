Donnerstag, 18 Februar 2021 | 07.049

Die Menschenrechte und ... Ankunft in Auschwitz ...

Ansage am Bahnhof Ausschwitz …

wenn wieder so ein Güterzug eintraf … vollgepfercht mit Menschen unter den bekannten Bedingungen ...



‘Meine Damen und Herren … Sie befinden sich hier in den angekündigten Ferienheimen …

in denen Sie sich von den Strapazen der Reise erholen sollen …



in unseren Heimen besteht die Pflicht …

vor Betreten der Wohn- und Schlafräume die bereitgestellten Duschräume aufzusuchen …



wir bitten Sie höflichst … dies auch in diesem Heim zu beachten’

vielen Dank …’



so ungefährt war das wohl damals …

Ähnlichkeiten mit heutigen Vorgängen und Ansagen wären rein zufällig ...







