Dienstag, 16 Februar 2021 | 07.047

Das Politische Buch ... Ralph Nolte ... Druck-Ausgleich

von den Vorgängen in den USA wird gesagt ...

entscheidend ist nicht das Ergebnis des Impeachments … sondern daß es stattgefunden hat ...



so ähnlich könnte man auch von manchen Büchern sagen ...

entscheidend ist nicht … ob sie nun wirklich des Rätsels Lösung sind …



geschweige die Lösung aller Rätsel bzw Probleme ...

was … soviel wissen wir ja schon … nicht wirklich eine Lösung wäre …



sondern ‘daß’ sie geschrieben wurden … daß es sie gibt ...

und insofern jederzeit und allezeit wie ein Leuchtturm in der Welt zur Verfügung stehen ...



Ralph Nolte neues Buch gehört dazu ...

Ralph Nolte findet und gibt Antworten … konkrete Hilfen …



wie es im schweren Wasser zumindest weitergehen könnte ...

wie eine Organisation / wie ein Entscheider ...



auch in überraschenden oder gar kritischen Situationen handlungsfähig bleiben kann …

und zwar eben nicht durch Druck-aufbau oder gar Strafen etc …



auch nicht einfach durch Druck-abbau …

sondern durch Ausgleich … Balance ...



der Ausgleich ist der Weg zur Veränderung der Sachlage …

Changemengement of Things …



und Menschen zu verändern geht erst recht nicht durch ‘Druck’Aufbau …

sondern nur durch ‘Vertrauens’(!)Aufbau ...



Copyright Ralph Nolte … produziert von Gorus Medie Gmbh ...

www.ralphnolte.de … www.gorus.de ...







