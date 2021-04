Dienstag, 20 April 2021 | 16.110

Die Menschenrechte und ... der Tod ...

von überholender Kausalität spricht man im allgemeinen ...

wenn zwei Ursachen dieselbe Folge haben ...



und zunächst getrennt bzw zeitlich versetzt verlaufen ...

letztlich aber eine schneller ist ...



zum Beispiel ein Mann hat sich Gebirge verlaufen und würde kurzfristig erfrieren ...

aber dann kommt ein Bär und frißt ihn ... oder so ...



in diesem Sinne wird die Menschheit ... die sich irgend wie völlig verlaufen hat ...

bzw von völlig gewissenlosen Managern (m/w/d) in die Irre geführt worden ist (!!!) ...



gleichzeitig von dreien solcher verschiedener Ursachen bedroht ...

mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten ...



(1) Corona ist nicht mehr zu stoppen ...

sondern wird sich eigendynamisch ähnlich der Europäischen Union ...



ständig erweitern und verbreitern ... erhöhen und vertiefen ...

und sich dabei permanent variieren und mutieren ...



(2) der nächste Weltkrieg entwickelt sich eigendynamisch und ist nicht mehr zu stoppen ...

und wird wahrscheinlich sogar schneller sein ...



(3) der Klimawandel entwickelt sich ebenso eigendynamisch und ist nicht mehr zu stoppen ...

und ist wahrscheinlich letztlich am schnellsten ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und Unions Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...







