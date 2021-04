Sonntag, 18 April 2021 | 15.108

Die Menschenrechte und ... das business as usual ...

das ist eben genau das Problem ... es gibt zwar immer wieder so genannte Fortschritte ...

das heißt ... man bewegt sich von A nach B ... rein formal ...



aber erstens kümmert es niemanden ...

daß man zwar weg wollte von A ... aber eigentlich gar nicht nach B...



und zweitens ... wo auch immer man landet ... also selbst auf C ... et C ter A ...

was man dort macht ist ... daß immer wieder dieselbe Art Leute business as usual machen ...



mit anderen Worten ...

es geht wie immer wenns drauf ankomt um drei Dinge ...



(1) man müßte sich endlich mal darüber klarwerden ... wo man eigentlich ist ...

bzw wie weit das davon abweicht wo man eigentlich hinwollte ...



(2) man müßte sich endlich mal darüber klar werden ... daß Personalwechsel nicht nur nicht weiterhelfen sondern immer weiter in die Irre führen ... um nicht zu sagen zu noch Irreren ...



(3) man müßte sich endlich mal darüer klarwerden ... daß die Lösung eines Problems nur gelingen kann

wenn die Interessen aller Beteiligtern erörtert und letztlich auch berücksichtigt werden ...



das heißt ... ein Zustand hergestellt und Politik in der Weise praktiziert wird ...

wie es unserer verfassungsmäßigenb Ordnung entspricht ...



*



die Politische Predigt ...

das Kloo-ballistische Unions Europa ...



Deutsche Bürger und Welten Bürger ...

das Po-litische Thema ... DLR Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...







