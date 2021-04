Samstag, 17 April 2021 | 15.107

Die Menschenrechte und ... die Entscheidungsfindungsmacher

wir wissen schon ... das Bundesverfassungsgericht befaßt sich damit ...

bestimmte Fälle zu entscheiden ...



den 'entscheidenden' Unterschied macht ... daß es mehr oder weniger nach Belieben und Willkür ...

die 'Fälle' zur Entscheidung annimmt oder auch nicht ...



diese Zurückhaltung legt sich schon ganz allgemein die so genannte Presse nicht auf ...

sondern im Gegenteil da wird ganz speziell entschieden was nur geht ...



da gibt es die Wirtschaftsentscheider / die Politikentscheider / die Mittelstandsentscheider ...

und natürlich last but not least auch die Meinungsentscheider und Rechtsentscheider ...



und alle zusammen bzw auch jeder für sich ...

ist natürlich 'die 'No 1' bzw 'Der Beste' (m/w/d) ...



zum Beispiel Zeit / Wirtschaftswoche / Tagesspiegel / Handelsblatt ...

von denen die sich da unbescheidenerweise nicht beteiligen ganz zu schweigen ...



das Wichtigste steht mitunter zwischen den Zeilen ...

und mitunter ist der wichtigste Platz der zwischen den Stühlen ... bzw eben den Medien ...



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika Nachbarschaftliche Unions Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten Brahmanisten Dalailamaisten Hinduisten Shintoisten

das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung ... Ulknudel und Terror ...







