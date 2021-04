Freitag, 16 April 2021 | 15.106

Die Menschenrechte und ... die 'Aktion Deutschland hilft'

man kann das immer mal wieder erleben ...

der Vater läuft von Einkäufen schwer beladen mit dem kleinen Kind an der Hand ...



und das Kind sagt ...

Papa ich kann nicht mehr laufen ... bitte trag mich' ...



und der Vater sagt ... Du siehst doch ... ich habe so viel Gepäck ...

da kann ich Dich nicht auch noch tragen ...



und das Kind sagt ...

dann gib mir doch das Gepäck ... dann kannst Du mich tragen ...



und so ... ungefair vielleicht möglicherweise ...

ist das mit der 'Aktion Deutschland hilft' ...



'Deutschland' ist nicht nur am Zusammenbrechen...

sondern ist zusammengebrochen und liegt völlig hilflos zerschmettert am Boden ...



aber die völlig hirnverbrannt idiotischen politischen Aktivisten und Idealisten ...

propagieren unverdrossen ... 'Deutschland hilft' ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Corona und Intensivstation ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen