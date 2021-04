Donnerstag, 15 April 2021 | 15.105

Die Menschenrechte und ... die so genannte Gleichberechtigung ...

die Gleichberechtigung ... eine unendliche Geschichte ...

die immer mehr und immer größere Purzelbäume schlägt ...



geprägt von Irre-Führung ...

und Zementierung der Ungleichbehandlung ...



so fern von der Realität wie virtuelle Veranstaltungen nunmal sind ...

wird podiums-diskutiert über das Thema ... 'Female Founders ... Lead today ... Shape tomorrow' ...



was so eine Art Aufforderung ist ...

den zweiten Schritt vor dem ersten zu tun ...



Hauptsache man macht erstmal eine Pfarrerstochter zur Staats-Chefin ...

reparieren und zurechtrücken etc kann man dann immer noch ...



*



das Politische Konzert ...

der Rat-lose Unions Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Migrantifa und Migration ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen