Die Menschenrechte und ... der Sozialstaat ...

der so genannte Sozialstaat ...

ist unsozial ... menschenrechtsfeindlich ... verfassungswidrig ...



der so genannte Sozialstaat ist ein Mittel der Diktatur ...

dem Volk die Diktatur doch irgend wie schmackhaft zu machen ...



wie besessen wird dauernd versucht ...

dieses und jenes immer noch rein und drauf zu packen ...



in der Hoffnung ...

daß die 'Bonner Akademie für Forschung und Lehre praktischer Politik' (???) ...



doch noch einen Weg finden werde ...

diesen völlig hirnverbrannten so genannten Sozialstaat ...



doch noch davor zu bewahren ...

daß er überfordert versagt und oder überbordend einfach zusammenbricht ...



das Politische Buch ...

das Gerichtshöfische Europa ...



die Deutschen und ... ihre Transatlantischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Handel und Wandel ... Wandel und Mutation ... mutatis mutandis ...







