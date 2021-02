Samstag, 13 Februar 2021 | 06.044

Die Politische Ausstellung ... Infinite Now ... Lights on ...

in Erweiterung der ‘Initiative Sunday Open Lights On’ von Index Berlin …

sind die Lichter auch in der Galerie Daniel McLaughlin im Februar ununterbrochen ‘on’…



das Publikum hat die Möglichkeit die Kunstwerke durch großzügige Glasfenster zu betrachten ...

und mittels QR-Code auch an alle gewünschten Informationen zu kommen …



zum Künstler und seinen Werken … Elmar Haardt … geboren 1974 in Essen …

und etwa Landschaftsansichten wie die Marmorbrüche von Carrara in der Toscana …



oder Stadtansichten von Brooklyn und Manhattan in New York ...

aber auch in der Mitte und im Westen der Vereinigten Staaten …



Daniel McLaughlin ist es gelungen … mit seiner Galerie die erste Einzelausstellung zu präsentieren ...

des Künstlers Elmar Haardt … und sieben seiner typischen großformatigen fotographischen Werke …



an zwei Standorten … die Ausstellung findet in Zusammenarbeit mit ‘Die ganze Freiheit’ statt …

die den zweiten Teil der Ausstellung im Prenzlauer Berg / 10405 Greifswalder Straße 218 präsentiert ...



in der Darstellung versucht Elmar Haardt die Lebens-räume der Menschen innovativ zu erfassen …

im Kern geht es ihm dabei aber um die Lebens-bedingungen des menschlichen Daseins an sich ...



McLaughlin Galerie … 10178 in Mitte von Berlin … Linien Straße 32 ...

www.mclaughlingalerie.com … www.dieganzefreiheit.berlin ...







