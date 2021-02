Mittwoch, 10 Februar 2021 | 06.041

Die Menschenrechte und ... die Pandemie ...

Pandemie heißt bekanntlich ... zum Beispiel ... der Virus ist überall ...

bzw ... es ist ganz normal ... daß der Virus überall ist ...



das heißt ... wie gesagt zum Beispiel ... wenn ich im Wasser bin ... werde ich überall naß ...

egal ob ich hierhin der dorthin schwimme ...



oder wenn in einem Raum eine bestimmte Temperatur herrscht ...

schadet es nicht ... nutzt aber auch nicht ... ob ich den Standort wechsele ...



das heißt ... wenn man was verbessern will ...

hilft nur eine ganzheitliche Behandlung ... nicht die symptomatische ...



wenn der Wasserstand zu hoch ist ...

muß man versuchen ... den Wasserstand insgesamt zu senken und nicht nur regional ...



wenn es in einem Raum zu warm oder zu kalt ist ...

muß man die Temperatur insgesamt 'normalisieren' (...)



und wenn also jemand krank ist ... hilft es nicht wirklich ... (nur) die Symptome zu behandeln ...

sondern man muß den geistig seelisch körperlichen Gesamtzustand betrachten ...



es gibt bekanntlich schon kaum Ärzte ...

die entsprechend (be)handeln ...



Politiker zu solcherart Bewußtsein zu bringen ... scheint offensichtlich irgendwie unmöglich ...

ganz besonders solche in der Gestalt von hohen und höchsten Richtern ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen