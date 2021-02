Mittwoch, 10 Februar 2021 | 06.041

Die Menschenrechte und ... die Querdenker ...

die so genannten Querdenker sind ... wie die Bezeichnung schon sagt ...

Leute die denken ... nur eben quer ...



was kann daran falsch sein ?

die tun doch niemandem was !



eine Gefahr für Land und Leute sind dagegen diejenigen ...

die überhaupt nicht denken (können) ... wie Frau Merkel ...



bzw die wenn sie denken ...

von einenm Denkfehler in den anderen stolpern ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen