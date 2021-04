Dienstag, 13 April 2021 | 15.103

Die Menschenrechte und ... der Rechsschutz ...

Rechtsschutz ist etwas ... was es eigentlich gar nicht mehr gibt ...

ganz einach deswegen ... weil es kein Recht mehr gibt ...



es gibt nur noch den Rechtsstaat ... und der Schutz den der Rechtsstaat gibt ...

müßte genau genommen also Rechstsstaatsschutz genannt werden ...



das ist so ähnlich ... ungefähr ... vielleicht ... wenn überhaupt ... wie mit dem Klimaschutz ...

bzw also mit der Behauptung ...



'Smart Energy (englisch ausgesprochen) :

Innovation (deutsch ausgesprochen) schützt Klima' ...



niemand denkt ernsthaft daran ... das Klma zu schützen ...

oder den demokratischen Staat geschweige den Sozialen Staat oder gar 'das Recht' ...



zumindest nicht die verantwortlichen Politiker ... allgemein ...

geschweige Angela Merkel ... ganz speziell ...



geschützt wird nur 'der Rechtsstaat' ...

das heißt ein Synonym für Diktatur ...



*



die Politische Oper ...

das Kommissionarristische Europa ...



die Deutschen und ... Unions-Europäischen Nachbarn ...

das Po-litische Thema ... Frauen und Gleichberechtigung ... Männer und ... naja ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen