Die Menschenrechte und ... der Wandel ...

früher gab es nur den Wandel durch Handel ...

und das bezog sich im wesentlichen auf China und die Kultur ...



inzwischen ist das nicht nur allgemein durch Vielfalt erweitert worden ...

sondern speziell auch durch Digitalisierung ...



bisher gab es nur DLR ... also Dampferfahrt Luftfahrt Raumfahrt ...

jetzt gibt es auch ALR ... also Autofahrt Luftfahrt Raumfahrt ...



das kommt daher ... daß die Automobilindustrie glaubt ...

nur noch durch Kooperation (wieder) an die (Welt)Spitze zu kommen ...



was vermuten läßt ... daß sie den Glauben daran ... Spitze zu sein ...

anscheinend schon verloren hat ... (s.'wer nicht kämpft ...')



denn auch mit Kooperation allein ist das offensichtlich nicht zu schaffen ...

da muß also noch mehr her ... zum Beispiel die Digitalisierung ...



soll heißen ... die Automobilbranche baut demnächst nicht mehr nur einfach Autos ...

sondern sie gestaltet den Digitalen Wandel ...



und da braucht man eben Leute ... die schon ein bißchen schneller und weiter sind ...

eben die von der DLR ... also der Luftfahrt und besser noch der Raumfahrt ...



und wo kooperiert wird muß das natürlich auch koordiniert werden ...

deshalb gibt es ... wie das in einem ordentlichen Rechtsstaat so üblich ist ...



Kooperations- und Koordinations-Förder-Bescheide ...

alles streng digital gewandelt und verwandelt bzw geschaltet und ... eben verwaltet ...



der Politische Film ...

thematisch / künstlerisch / organisatorisch / technisch ...



in der aktuellen Folge des DFF Podcasts spricht Heleen Gerritsen

über 'go east ... das Festival des mitteleuropäischen und osteuropäischen Films' ...



sie berichtet als dessen Leiterin ...

über die Herausforderungen der diesjährigen ... der 21. Ausgabe ...



das Parlamentaristische Europa ...

die Deutschen und ... ihre Rats-Europäischen Nachbarn ...



das Po-litische Thema ...

Arbeit und Leben ... Arbeitslosigkeit und Tod ...







