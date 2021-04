Sonntag, 11 April 2021 | 14.101

Die Menschenrechte und ... die Sicherheit der Kernkraft

wir haben ... wie es aussieht ... das heißt relativ theoretisch etc Tschernobyl überstanden ...

und wir haben gewissermaßen auch Fukushima überstanden ...



und objektiv ist es wohl so ...

daß Kernkraftwerke auch hinreichend sicher betrieben werden können ...



was wir nicht nur nicht überstanden haben ...

sondern was immer drängender und dringender ... massiver und massiger auf uns zukommt ...



und vor allem auch immer schwungvoller und schneller (!) ..

so daß man sich im Einsteinschen Sinne vor der zu erwartenden Energie fürchten muß ...



ist das ständige Anwachsen des ganzen Mists den dieser Betrieb verursacht ...

bekannt unter dem Stichwort 'nukleare Entsorgung und dem Begriff 'Endlager' ... und so ...



das ist ein Problem ähnlich dem ...

daß ein Mensch ständig was in sich reinfrißt ... aber willentlich nicht auf die Toilette geht ...



die medizinische Wissenschaft ...

die grad mit so klitzekleinen Dingen wie Viren fröhliche Urstände feiert ...



weiß natürlich auch ...

was mit Menschen passiert die an Verstopfung leiden ... oder so ...



man weiß natürlich auch ... daß zum Beispiel Menschen die zuviel Alkohol trinken ...

irgend wann vom Stuhl fallen oder meinetwegen vom Barhocker ...



und für fahruntüchtig oder gar für zurechnungsunfähig erklärt werden ...

und für in diesem Zustand begangene Straftaten nicht verantwortlich sind ...



andererseits werden Politikerinnen ...

die eine ebenso graeunhafte wie grauenvolle Mischung all dieser Aspekte sind ...



zu Jahrhundertpolitikerinnen ernannt ...

und dürfen ebenso ungeniert wie ungehindert diesen ganzen Unsinn immer weiter treiben ...



