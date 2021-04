Samstag, 10 April 2021 | 14.100

Die Menschenrechte und ... die Konzeptlosigkeit

der so genannte Qualitätsjournalismus ...

kümmert sich im allgemeinen nicht um die Qualität des Regierungsmanagements ...



im Gegenteil ... nach wie vor gilt ... im Zeichen der so genannten Pressefreiheit ...

je schlechter die Politik ... desto besser für unser Geschäftsmodell ...



daß kurz gesagt 'die Presse' diesen Aspekt doch nicht ganz aus den Augen verliert ...

sieht man daran daß gelegentlich dann doch wiedermal neue Begriffe auftauchen ...



Schlagworte ... die wie Ratschläge eben Schläge sind ...

die das eigentliche Problem verdecken wenn nicht eben erschlagen und beseitigen ...



jetzt ist also zum Beispiel die Rede ...

von einer erschütternden Konzeptlosigkeit der Regierung ...



man darf aber nicht danach fragen ...

was erwarten denn die Damen und Herren der Presse ...



von einer Regierung die keine Ahnung von Tuten und Blasen hat ...

unter der Führung einer Chefin ... die keine Bildung geschweige Erziehung hat ... ???



*



die Politische Ausstellung ...

das Afrika-Nachbarschaftliche Unions-Europa ...



die Deutschen und ... die Buddhisten und Brahmanisten ...

die Dalailamaisten Hinduisten Shintoisten und sonstige Anti-Christen ...



das Po-litische Thema ... Bildung und Erziehung .,..

Verzicht auf Bildung und Erziehung ... Verwahrlosung und Terror ...







Seite drucken

Kommentare

Kommentar hinzufügen