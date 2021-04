Freitag, 09 April 2021 | 14.099

Die Menschenrechte und ... die Katastrophenhilfe ...

wenn das mal keine Katastrophe ist ... was wir hier zur Zeit erleben ...

aber man könnte sagen ... Bangemachen gilt nicht ...



denn es gilt der Spruch ... Hilf Dir selbst dann hilft Dir Gott ...

und in Deutschland gibt es bekanntlich die 'Aktion Deutschland hilft'



die wurde zwar erfunden ... um im Ausland schnelle und intensive Hilfe zu leisten ...

in Ausnahmefällen aber auch im Inland ...



und ... wenn das mal kein Ausnahmefall ist ...

aber ... wie man hört ... hat die Regierung noch keine Hilfe erbeten ...



woran man sieht ... daß sich auch ein zweiter Spruch bewahrheitet ...

'der Prophet gilt nichts im eigenen Vaterland' ...



*



der Politische Lifestyle ...

das Zentral Bänkerische Europa ...



die Deutschen und ... die Islamisten und Anti-Semisten und sonstige Anti-Christen ...

das Po-litische Thema ... Gesundheit und Pflege ... Corona und Intensivstation ...







