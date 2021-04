Donnerstag, 08 April 2021 | 14.098

Die Menschenrechte und ... die Nachhaltigkeit ...

eine der wichtigsten Begriff des politischen Diskuses ...

ist bekanntlich die Nachhaltigkeit ...



obwohl auch da wieder jeder eine eigenen Vorstellung davon hat ...

wie er diesen Begriff für sich persönlich mißbrauchen kann ...



aber ... alles soll nachhaltig sein ... oder zumindest kaufbar ... handelbar ...

als ginge es um Apfel und Birnen oder Kartoffeln und Tomaten auf dem Wochenmarkt ...



mit aller Gewalt will man jetzt 'nachhaltig in die Zukunft' ...

obwohl das bereits seit Jahrzehnten (!!!) nicht nur vergeblich versucht wird ...



sondern im Gegenteil immer schlimmer geworden ist ...

aber ... macht ja nix ... Hauptsache man hat irgend was zu feiern ...



*



das Politische Konzert ...

der rat-lose Unions Europäische Rat ...



die Deutschen und ... die Juden und Semisten und andere Anti-Christen ...

das Politische Thema ... Migrantifa und Migration ...







