Mittwoch, 07 April 2021 | 14.097

Die Menschenrechte und ... die Gleichstellung ...

an sich ist das eine ganz persönliche Sache ...

wie Männer mit Frauen umgehen ... oder auch umgekehrt ...



das ist so ähnlich wie mit anderen Themen ...

wie geht 'der Mensch' / die Menschheit / das Menschwesen um ...



mit den Tieren / mit der Natur / mit der Umwelt etc etc ...

mit Migranten / mit Obdachlosen / mit Hungernden / Verdurstenden / Erfrierenden usw ...



jeder der mindestens die Bildzeitung liest oder wenigstens ARD oder ZDF guckt weiß ...

daß das irgend wie nicht klappt ...



weil das ja niemand wirklich will ...

alle reden von Demokratie oder eben Gleichstellung oder gar Freiheit und Frieden und so...



aber selbst die Spitzen der verantwortlichen Gesellschaft ...

also Angela Merkel / Wolfgang Schäuble / Stephan Harbarth ...



wollen nur daß es ihnen persönlich gutgeht ...

und sie den so genannten Staat nach allen Regeln der Kunst ausnutzen können ...



doch wie es dem Volk geht ... geschweige den Völkern ...

interessiert sie einen Dreck ...



davon muß natürlich mit allen Kräften und Mitteln abgelenkt werden ...

so nach dem Motto ... wenn man nicht mehr weiter weiß ... gründet man 'n Arbeitskreis ...



in diesem Falle also ein 'Haus' ...

ein 'Haus' für Gleichstellung und Gleichberechtigung ...



ein 'Haus' ... das sich wissenschaftlich fundiert(!) ...

Fragen der gerechten Partizipation von Frauen widmen soll ...



wenigstens in Gesellschaft und Politik ... Wirtschaft und Wissenschaft ...

und da ein Haus ... also eine mausetote Sache ... sowas naturgemäß nicht leisten kann ...



soll das eine Stiftung leisten ... eine 'Bundesstiftung Gleichstellung' ...

die aber seltsamerweise die Gleichstellung von Frauen und Männern stärken und fördern soll ...



also wie denn nun ??? das ist wieder ein Musterbeispiel ...

für den typisch traumatisch sozialistischen Schwachsinn dieser Kanzlerin ...



der Begriff Gleichberechtigung geht davon aus ...

daß Unterschiede bestehen die beseitigt werden sollen ...



die Begriffe Gleichstellung bzw Gleichbehandlung gehen aber davon aus

die Unterschiede beizubehalten ....



um die Verwirrung perfekt zu machen wird dann noch ein dritter Begriff ins Spiel gebracht ...

nämlich daß trotz angeblicher (!) Fortschritte in den letzten Jahrzehnten (!!??) ...



es hinsichtlich der 'Verwirklichungs-Chancen' von Frauen und Männern ...

in vielen Lebensbereichen nach wie vor deutliche Unterschiede gäbe ...



natürlich ergibt sich auch unter Frau Merkels Nichthandeln ein Wandel ... das sieht man ja ...

aber eben nicht nur kein Fortschritt ... nicht nur Rückschritt ...



sondern einfach Stillstand ... den Rest besorgt die Umwelt ... die ja immer weiterzieht ...

über uns hinwegzieht ...



und das bedeutet nicht nur Zerstörung und Vernichtung ... was uns ja eigentlich egal sein könnte ...

denn es bedeutet Tod und Ausrottung der Menschheit ...



und dann sind wir eben einfach nicht mehr da ...

wahrscheinlich kommt nicht mal eine Sintflut ... oder wenigstens ein Tsunami ...







