Dienstag, 06 April 2021 | 14.096

Die Menschenrechte und ... die Zukunft der Demokratie ...

der Bundespräsident ... also ich meine Frank-Walter Steinmeier ...

redet viel ... was soll er auch anderes machen ...



und schreibt ... vor allem unterschreibt jede Menge und alles Mögliche ...

was auch immer ihm vorgelegt wird ... ohne nachzudenken ...



wahrscheinlich immer mit der Devise im Ohr ...

wer schreibt der bleibt ...



und wenn er redet ... dann gern über Demokratie ... weil das so'n Thema ist ...

über das man stundenlang reden und vor allem diskutieren kann ...



ohne zu wissen ... wovon man eigentlich redet ...

bzw weil jeder selbstgefällig darunter versteht was er will und deshalb zufrieden ist ...



zum Beispiel Demokratie ... als Herrschaft des Volkes ...

und oder Demokratie ... als Macht der Öffentlichkeit ...



und oder Demokratie ... als Herausforderung ...

vor allem aber Die Zukunft der Demokratie ...



dabei fällt dannn gar nicht auf ...

daß Demokratie mit Herrn Steinmeier gar keine Zukunft hat .,..



