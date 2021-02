Mittwoch, 03 Februar 2021 | 05.034

Die Menschenrechte und ... die Staatsmacht ...

die Staatsmacht ...

also ich meine diese völlig hirnverbrannte Frau Merkel ...



mißbraucht völlig WillenGedankenVerstandGeistlose PolizeiOrdnungsAutomatenMaschinenKräfte ...

um völlig hilflose Kinder einzuschüchtern ...



das ist objektiv noch schlimmer ...

als wenn Putin seine Schlägertrupps schickt ...



und dieser ganze Impf-Show-Wahnsinn ist nichts anderes ...

als Putins Giftbecher am Flughafen en gros bzw en globe ...



es ist unfaßbar ...

daß sich die teils willenlose teils hilflose Menschheit das einfach so gefallen läßt ...



daß niemand das wahrhaben will ...

daß das letzte Stündlein geschlagen hat ...







